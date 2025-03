Motorista avança com carro sobre outro homem após acidente em Osasco (SP) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 08h57 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h02 ) twitter

Um acidente leve em Osasco (SP) resultou em uma situação grave quando o motorista de um carro atingido desceu para conversar e o condutor do outro veículo avançou sobre ele e fugiu. A passageira do carro ficou desesperada com a situação. O caso foi registrado como lesão corporal e danos na delegacia local. Imagens de câmeras capturaram a fuga do motorista, que agora é procurado pela polícia por suspeita de tentativa de homicídio. A vítima teve apenas ferimentos leves.

