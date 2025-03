Motorista capota carro, bate em veículo estacionado e foge antes da chegada da polícia em SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 14h22 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h00 ) twitter

Um motorista perdeu o controle do carro e capotou após colidir com outro veículo estacionado no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17). O condutor fugiu do local sem prestar socorro, e garrafas de bebidas foram encontradas dentro do automóvel. A polícia investiga se o acidente foi causado por consumo de álcool.

