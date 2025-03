Motorista capota carro e foge após acidente no Tatuapé Veículo colide com carro estacionado; bebidas encontradas no interior Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h45 ) twitter

Motorista capota carro e abandona o local após acidente no Tatuapé (SP)

No bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, um motorista perdeu o controle do carro e capotou após colidir com um veículo estacionado. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira, e o condutor deixou o local sem prestar assistência. Dentro do carro capotado, foram encontradas várias garrafas de bebidas alcoólicas.

A colisão danificou também placas de trânsito próximas ao local. A polícia investiga se o motorista estava sob efeito de álcool devido à quantidade de bebidas encontradas no veículo e sua fuga imediata. Equipes de resgate trabalharam para remover o carro capotado da via, que teve os airbags acionados durante o impacto.

Assista em vídeo - Motorista capota carro, bate em veículo estacionado e foge antes da chegada da polícia em SP

