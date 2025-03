Motorista de aplicativo é feito refém por passageiros na zona leste de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 01/03/2025 - 14h59 (Atualizado em 02/03/2025 - 18h00 ) twitter

Um motorista por aplicativo foi feito refém no bairro do Carrão, zona leste de São Paulo. Dois criminosos solicitaram uma corrida pelo aplicativo e, durante a viagem, anunciaram o assalto. A vítima foi colocada no banco de trás enquanto os bandidos planejavam levá-la para um cativeiro na comunidade de Piratininga para realizar extorsões financeiras. A polícia militar interveio após perceber uma atitude suspeita e prendeu os criminosos após uma perseguição. Ambos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. O motorista, apesar do susto, está bem e se recupera em casa.

