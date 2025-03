Motorista de aplicativo encontra carro furtado totalmente destruído Veículo de William Andreotti foi desmanchado após furto em Carapicuíba (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h27 ) twitter

William Andreotti, motorista de aplicativo, teve seu carro furtado em Carapicuíba, São Paulo. Após receber a notícia de que o veículo foi encontrado pela polícia, ele se deparou com o automóvel completamente desmanchado. O carro havia sido comprado recentemente e teve partes essenciais removidas, incluindo portas, lanternas e sistema de som.

O furto ocorreu enquanto William dormia na casa da irmã, com o carro estacionado na rua. Em menos de um minuto, os criminosos conseguiram abrir e levar o veículo. A polícia encontrou o carro durante um patrulhamento de rotina no Jardim Iguateminas, a 57 quilômetros de distância do local do crime. Dois suspeitos foram presos enquanto desmanchavam o carro.

William havia pago apenas duas das 48 parcelas do financiamento do carro e enfrenta dificuldades financeiras após perder seu principal instrumento de trabalho. Sem seguro para o veículo, ele agora busca alternativas para lidar com a dívida e espera conseguir condições para remontar o carro e retomar suas atividades.

