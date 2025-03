Motorista de ônibus perde controle e atinge duas casas na zona norte de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h00 ) twitter

Na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, um ônibus descontrolado colidiu com duas casas em um morro íngreme. O motorista perdeu o controle do veículo, atingindo as residências. Parte da estrutura de um dos imóveis foi parar dentro do ônibus e, por pouco, não atingiu o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves.

