Motorista de Porsche que agrediu idoso em Praia Grande (SP) responderá em liberdade Argemiro, de 78 anos, ainda sofre com dores um mês depois das agressões Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 16h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h39 )

Richard Henrique, de 21 anos, foi flagrado agredindo um idoso em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele acelerava com um Porsche na frente de um prédio, o que fez com que Seu Argemiro, de 78 anos, reclamasse.

O idoso acabou sendo agredido com socos e chutes. Richard fugiu e teve a prisão decretada. Um mês depois, a Justiça aceitou o pedido da defesa de Richard, que vai responder pela agressão em liberdade. Enquanto isso, Argemiro ainda sofre com dores.

Além deste caso, Richard tem histórico de agressões denunciadas por sua avó e uma ex-namorada grávida. A família do idoso busca justiça enquanto o caso é investigado como tentativa de homicídio.

Assista em vídeo - Motorista de Porsche que agrediu idoso em Praia Grande (SP) vai responder processo em liberdade

