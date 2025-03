Motorista é morto após discutir com amigo que bateu a porta do carro com força Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h02 ) twitter

Segundo as investigações, a confusão começou por um motivo banal: uma discussão entre a vítima e um dos suspeitos, que teria batido a porta do carro com força. O desentendimento entre amigos terminou em morte e fuga. Os autores do crime se entregaram à polícia acompanhados de seus advogados.

