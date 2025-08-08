Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Motorista embriagado invade casa e causa destruição em Cajamar

Acidente danifica residência e interrompe comércio de sorvetes

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um motorista embriagado colidiu com a casa de Beatriz em Cajamar, causando danos extensos.
  • O acidente destruiu a garagem e um espaço onde Beatriz vendia sorvetes e chocolates.
  • A Defesa Civil interditou a residência por um dia, obrigando Beatriz e seu marido a irem para a casa da filha.
  • Beatriz expressou preocupação com a segurança do local e o motorista está hospitalizado, prometendo discutir os danos posteriormente.

 

Em Cajamar, São Paulo, um carro desgovernado colidiu com a casa de Beatriz, de 69 anos, causando danos extensos. O motorista perdeu o controle do veículo na noite de 1º de agosto, destruindo a garagem e a parede que separava o espaço do pequeno comércio de Beatriz. Ela vendia sorvetes e chocolates no local.

O acidente resultou na perda total do carro de Beatriz e na inutilização dos freezers usados para armazenar seus produtos. A Defesa Civil interditou a residência por um dia devido aos danos estruturais, forçando Beatriz a passar a noite na casa da filha.

Beatriz vive com seu marido de 84 anos e expressou preocupação com a segurança da casa após o acidente ter deixado o portão irreparável. O motorista ainda está hospitalizado e se comprometeu a discutir os danos com Beatriz após receber alta.

Veja também


Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.