Motorista embriagado invade casa e causa destruição em Cajamar
Acidente danifica residência e interrompe comércio de sorvetes
Em Cajamar, São Paulo, um carro desgovernado colidiu com a casa de Beatriz, de 69 anos, causando danos extensos. O motorista perdeu o controle do veículo na noite de 1º de agosto, destruindo a garagem e a parede que separava o espaço do pequeno comércio de Beatriz. Ela vendia sorvetes e chocolates no local.
O acidente resultou na perda total do carro de Beatriz e na inutilização dos freezers usados para armazenar seus produtos. A Defesa Civil interditou a residência por um dia devido aos danos estruturais, forçando Beatriz a passar a noite na casa da filha.
Beatriz vive com seu marido de 84 anos e expressou preocupação com a segurança da casa após o acidente ter deixado o portão irreparável. O motorista ainda está hospitalizado e se comprometeu a discutir os danos com Beatriz após receber alta.
