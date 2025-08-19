Motorista foge após atropelar jovem em ciclofaixa na zona leste
Gabriel dos Santos foi arremessado por 50 metros; família busca justiça
Gabriel dos Santos, um jovem de 25 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto caminhava em uma ciclofaixa no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado a uma distância de 50 metros. Apesar de ter sido socorrido, Gabriel não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu quando Gabriel e um amigo saíam para comprar pão à noite. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ele foi atingido pelo veículo que invadiu a ciclofaixa. O motorista fugiu sem prestar socorro, gerando revolta entre amigos e familiares que agora clamam por justiça.
O caso foi registrado como homicídio culposo com omissão de socorro. A tragédia destaca uma questão preocupante: motoristas que fogem após acidentes acreditando evitar consequências legais imediatas. No entanto, a legislação brasileira considera a fuga uma infração gravíssima e prevê penalizações mais severas se a vítima morrer ou ficar gravemente ferida.
Quem é a vítima do atropelamento na zona leste de São Paulo?
A vítima do atropelamento é Gabriel dos Santos, um jovem de 25 anos.
O que aconteceu com Gabriel dos Santos após ser atropelado?
Gabriel foi arremessado a uma distância de 50 metros e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos.
Qual é a reação da família e amigos de Gabriel após o acidente?
A família e os amigos de Gabriel estão revoltados com a fuga do motorista e clamam por justiça.
Como a legislação brasileira trata a fuga de motoristas após acidentes?
A legislação brasileira considera a fuga uma infração gravíssima e prevê penalizações mais severas se a vítima morrer ou ficar gravemente ferida.
