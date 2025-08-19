Motorista foge após atropelar jovem em ciclofaixa na zona leste Gabriel dos Santos foi arremessado por 50 metros; família busca justiça Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriel dos Santos, de 25 anos, morreu após ser atropelado em ciclofaixa em São Paulo.

O impacto arremessou Gabriel a 50 metros; ele não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro, gerando revolta na família e amigos.

O caso foi registrado como homicídio culposo e destaca a gravidade da fuga após acidentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Gabriel dos Santos, um jovem de 25 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto caminhava em uma ciclofaixa no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado a uma distância de 50 metros. Apesar de ter sido socorrido, Gabriel não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu quando Gabriel e um amigo saíam para comprar pão à noite. Câmeras de segurança capturaram o momento em que ele foi atingido pelo veículo que invadiu a ciclofaixa. O motorista fugiu sem prestar socorro, gerando revolta entre amigos e familiares que agora clamam por justiça.

O caso foi registrado como homicídio culposo com omissão de socorro. A tragédia destaca uma questão preocupante: motoristas que fogem após acidentes acreditando evitar consequências legais imediatas. No entanto, a legislação brasileira considera a fuga uma infração gravíssima e prevê penalizações mais severas se a vítima morrer ou ficar gravemente ferida.

