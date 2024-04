Balanço Geral |Do R7

Motorista tem dificuldade para entrar em viatura após atropelar e matar motociclista O suspeito admitiu que bebeu, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro; entenda o caso

Alto contraste

A+

A-

Jovem foi socorrido ainda consciente e chegou a conversar com os socorristas, mas não resistiu aos ferimentos Jovem foi socorrido ainda consciente e chegou a conversar com os socorristas, mas não resistiu aos ferimentos (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de Gabriel Patrick Silva, de 25 anos, rapaz que saiu de casa para ir à academia e morreu atropelado, em Minas Gerais. O principal suspeito é José Silveira Nunes, motorista do carro que acertou a moto do jovem.

Gabriel avisou os familiares que estava indo para a academia, mas demorou a voltar. A mãe dele recebeu uma ligação e, do outro lado da linha, a pessoa disse que o filho dela sofreu um acidente.

O SAMU chegou rápido, a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Ele estava consciente e chegou a conversar com os socorristas, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, que estava sozinho, contou para a polícia que não avançou o sinal e, segundo o suspeito, ele teria passado no sinal amarelo. No entanto, testemunhas relataram que o homem teria avançado, sim, no sinal vermelho.

Continua após a publicidade

Segundo a Polícia Militar, José estava com sinais de embriaguez e admitiu que fez uso de bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem foi preso em flagrante por crime de trânsito e apresentou dificuldades para entrar no xadrez da viatura.

A moto de Gabriel foi levada pela PM. Ainda em estado de choque, a mãe do rapaz não tinha forças para ficar de pé e precisou ser amparada. Ela esperou sentada o veículo ser removido. Desolada, saiu levando as lembranças do jovem que sonhava em ser policial civil.

Continua após a publicidade

A cena impactou outros motociclistas que passavam pela avenida. “Quero voltar para casa, eu tenho filha, mãe, meus parentes que me esperam todos os dias em casa e ele também tinha”, disse Rafael Oliveira.

O motoboy espera que a morte do Gabriel não fique impune e que motoristas que dirigem embriagados respondam por isso. “O cara vai para a delegacia, chega lá, paga uma fiança e vai embora. E a família do cara, como fica?”, questionou Rafael.

Continua após a publicidade

Veja a reportagem completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O Domingo Espetacular acompanhou o emocionante reencontro entre o advogado Sergio Chaves, que viveu nas ruas, com Raimundo Nonato, dono de lava-rápido que mudou sua vida. Essa é uma história que parece ter saído de um filme de Hollywood com desfecho surpreendente, confira a seguir