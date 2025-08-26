Mulher denuncia nas redes sociais perseguição do ex-marido Após separação conturbada, Olívia enfrenta ameaças constantes de Carlos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Olívia Sales denuncia perseguição e ameaças constantes do ex-marido, Carlos, nas redes sociais.

A separação ocorreu há dois anos após um casamento de 15 anos, e envolve chantagem emocional, mesmo com medida protetiva.

Carlos tentou pegar o filho do casal na creche sem autorização e usa perfis falsos para enviar mensagens.

Olívia busca justiça e compartilha sua história para alertar outras mulheres sobre a violência doméstica.

Mulher cria perfil nas redes sociais para denunciar perseguição de ex-marido em São Paulo

Olívia Sales recorreu às redes sociais para denunciar a perseguição contínua que sofre de seu ex-marido, Carlos, em São Paulo. Após um casamento de 15 anos, a separação há dois anos trouxe ameaças persistentes e chantagem emocional, mesmo com uma medida protetiva em vigor. Em entrevista à RECORD, Olívia revela viver com medo constante e precisar sair disfarçada para garantir sua segurança.

Carlos teria tentado pegar o filho do casal na creche sem autorização e enviado mensagens através de perfis falsos. Apesar das negativas dele sobre as acusações, Olívia busca justiça e proteção para si e seu filho. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo.

Em seu perfil online, Olívia compartilha sua experiência na tentativa de alertar outras mulheres sobre a violência doméstica e mobilizar apoio. Ela destaca o terror diário que enfrenta e clama por socorro diante da situação crítica que vive.

Perguntas e Respostas

O que Olívia Sales denunciou em suas redes sociais?

‌



Olívia Sales denunciou a perseguição constante que sofre de seu ex-marido, Carlos, após a separação conturbada.

Quais são as consequências da separação para Olívia?

‌



Após a separação, Olívia enfrenta ameaças persistentes e chantagem emocional, mesmo com uma medida protetiva em vigor.

O que Carlos fez que gerou preocupação em Olívia?

‌



Carlos tentou pegar o filho do casal na creche sem autorização e enviou mensagens através de perfis falsos.

Como Olívia está utilizando suas redes sociais?

Olívia compartilha sua experiência para alertar outras mulheres sobre a violência doméstica e buscar apoio, destacando o terror diário que enfrenta.

