Mulher denuncia nas redes sociais perseguição do ex-marido
Após separação conturbada, Olívia enfrenta ameaças constantes de Carlos
Olívia Sales recorreu às redes sociais para denunciar a perseguição contínua que sofre de seu ex-marido, Carlos, em São Paulo. Após um casamento de 15 anos, a separação há dois anos trouxe ameaças persistentes e chantagem emocional, mesmo com uma medida protetiva em vigor. Em entrevista à RECORD, Olívia revela viver com medo constante e precisar sair disfarçada para garantir sua segurança.
Carlos teria tentado pegar o filho do casal na creche sem autorização e enviado mensagens através de perfis falsos. Apesar das negativas dele sobre as acusações, Olívia busca justiça e proteção para si e seu filho. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo.
Em seu perfil online, Olívia compartilha sua experiência na tentativa de alertar outras mulheres sobre a violência doméstica e mobilizar apoio. Ela destaca o terror diário que enfrenta e clama por socorro diante da situação crítica que vive.
Perguntas e Respostas
O que Olívia Sales denunciou em suas redes sociais?
Olívia Sales denunciou a perseguição constante que sofre de seu ex-marido, Carlos, após a separação conturbada.
Quais são as consequências da separação para Olívia?
Após a separação, Olívia enfrenta ameaças persistentes e chantagem emocional, mesmo com uma medida protetiva em vigor.
O que Carlos fez que gerou preocupação em Olívia?
Carlos tentou pegar o filho do casal na creche sem autorização e enviou mensagens através de perfis falsos.
Como Olívia está utilizando suas redes sociais?
Olívia compartilha sua experiência para alertar outras mulheres sobre a violência doméstica e buscar apoio, destacando o terror diário que enfrenta.
