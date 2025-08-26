Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Mulher denuncia nas redes sociais perseguição do ex-marido

Após separação conturbada, Olívia enfrenta ameaças constantes de Carlos

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Olívia Sales denuncia perseguição e ameaças constantes do ex-marido, Carlos, nas redes sociais.
  • A separação ocorreu há dois anos após um casamento de 15 anos, e envolve chantagem emocional, mesmo com medida protetiva.
  • Carlos tentou pegar o filho do casal na creche sem autorização e usa perfis falsos para enviar mensagens.
  • Olívia busca justiça e compartilha sua história para alertar outras mulheres sobre a violência doméstica.

 

Mulher cria perfil nas redes sociais para denunciar perseguição de ex-marido em São Paulo
Mulher cria perfil nas redes sociais para denunciar perseguição de ex-marido em São Paulo

Olívia Sales recorreu às redes sociais para denunciar a perseguição contínua que sofre de seu ex-marido, Carlos, em São Paulo. Após um casamento de 15 anos, a separação há dois anos trouxe ameaças persistentes e chantagem emocional, mesmo com uma medida protetiva em vigor. Em entrevista à RECORD, Olívia revela viver com medo constante e precisar sair disfarçada para garantir sua segurança.

Carlos teria tentado pegar o filho do casal na creche sem autorização e enviado mensagens através de perfis falsos. Apesar das negativas dele sobre as acusações, Olívia busca justiça e proteção para si e seu filho. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo.

Em seu perfil online, Olívia compartilha sua experiência na tentativa de alertar outras mulheres sobre a violência doméstica e mobilizar apoio. Ela destaca o terror diário que enfrenta e clama por socorro diante da situação crítica que vive.

Perguntas e Respostas

O que Olívia Sales denunciou em suas redes sociais?


Olívia Sales denunciou a perseguição constante que sofre de seu ex-marido, Carlos, após a separação conturbada.

Quais são as consequências da separação para Olívia?


Após a separação, Olívia enfrenta ameaças persistentes e chantagem emocional, mesmo com uma medida protetiva em vigor.

O que Carlos fez que gerou preocupação em Olívia?


Carlos tentou pegar o filho do casal na creche sem autorização e enviou mensagens através de perfis falsos.

Como Olívia está utilizando suas redes sociais?

Olívia compartilha sua experiência para alertar outras mulheres sobre a violência doméstica e buscar apoio, destacando o terror diário que enfrenta.

Assista ao vídeo - Mulher cria perfil nas redes sociais para denunciar perseguição de ex-marido em São Paulo

Veja também


Carlos Eduardo Lopes nunca pilotou motos desproporcionais ao seu tamanho, idade e peso, ou em locais proibidos, como vias de trânsito

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.