Mulher desaparece após discussão com namorado na zona leste de SP Família busca Gabriela Crivelaro com apoio de assistência social Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h46 )

Mulher desaparece por 11 dias após brigar com o namorado na zona leste de SP

Gabriela Crivelaro, de 29 anos, está desaparecida há 11 dias em São Paulo . Ela foi vista pela última vez saindo do condomínio de seu namorado, Joab Gonçalves, no Belenzinho, zona leste da cidade. Antes do desaparecimento, houve uma discussão entre o casal devido ao consumo excessivo de álcool por parte de Joab.

A última imagem de Gabriela foi registrada por uma câmera de segurança na portaria do prédio de Joab. Ela foi vista ao telefone antes de deixar o local sem levar seu celular. A família teme que ela tenha sido abordada na rua e não recebeu mais notícias desde então.

A busca por Gabriela conta com o apoio de uma equipe de assistência social da prefeitura de São Paulo. A família continua colando cartazes e buscando informações na esperança de encontrá-la.

