Mulher desaparece por 11 dias após brigar com o namorado na zona leste de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/03/2025 - 16h23 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta-feira (7) completam-se 11 dias do desaparecimento de Gabriela Crivelaro, de 29 anos, no Belenzinho, bairro da zona leste de São Paulo. Ela, que mora no Campo Limpo, zona sul da capital, foi vista pela última vez saindo do condomínio do seu companheiro, Joab Gonçalves, que fica na zona leste. Antes disso, ela ligou para a sua mãe, pedindo ajuda por conta de uma briga com ele. Segundo Joab, o desentendimento teria acontecido porque ele iria se internar em uma clínica para tratar de problemas de alcoolismo. A família de Gabriela realiza buscas pela jovem com a ajuda de uma equipe de assistência social da prefeitura de São Paulo.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa