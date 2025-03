Mulher é assaltada e atropelada durante passeio com cachorro em Diadema (SP) Apesar de ter pedido socorro, ninguém apareceu para ajudar a vítima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h19 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dentro da Notícia: Jovem é assaltada enquanto passeava com o cachorro em Diadema (SP)

Uma jovem foi vítima de assalto enquanto passeava com seu cachorro em Diadema, São Paulo. Durante o crime, dois homens a atacaram para roubar seu celular, e um deles a atropelou com uma moto. Mesmo após o incidente, a mulher não soltou o animal, que permaneceu ao seu lado.

O ataque ocorreu na travessa da Engazeira, no bairro Eldorado, em plena luz do dia. Apesar de ter pedido socorro, ninguém apareceu para ajudar a vítima. Os criminosos fugiram e agora são alvos de uma busca policial. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre os suspeitos entre em contato pelo telefone 190.

Assista em vídeo - Dentro da Notícia: Jovem é assaltada enquanto passeava com o cachorro em Diadema (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!