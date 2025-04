Mulher é presa por suspeita de planejar a morte do marido para ganhar dinheiro do seguro de vida Amante também detido; crime foi investigado por quase um ano Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h54 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h54 ) twitter

Mulher é presa suspeita de planejar a morte do marido pelo seguro de vida de R$ 500 mil

Michele Aparecida Nunes foi presa em São Roque sob suspeita de planejar a morte do marido, Paulo Eduardo Miranda Minut, para receber um seguro de vida. A investigação durou 11 meses e levou à prisão do amante de Michele, Diego Fernandes dos Santos.

Inicialmente tratado como latrocínio devido ao roubo do celular e mochila da vítima, o caso revelou que Michele teria arquitetado o crime com Diego para receber R$ 500 mil do seguro, que dobraria em caso de morte no trajeto ao trabalho. Ambos aguardam audiência de custódia após serem presos pela Polícia Civil.

