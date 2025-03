Mulher é sequestrada em estacionamento de pet shop em São Paulo Vítima foi mantida sob ameaça por três horas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 16h01 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h01 ) twitter

Exclusivo: mulher é sequestrada em estacionamento de loja de produtos para animais em SP

Uma mulher de 45 anos foi sequestrada em um estacionamento de uma loja de produtos para animais em São Paulo. Os criminosos planejaram a ação esperando a vítima ao lado do seu veículo e a forçaram a entrar em um carro. Durante três horas, ela foi ameaçada e obrigada a fazer transferências bancárias.

A abordagem ocorreu quando a mulher se preparava para deixar o estacionamento. Dois homens saíram de um carro ao lado e a empurraram para dentro do veículo deles. Com ameaças, a vítima foi mantida sob controle e precisou executar operações financeiras sob as ordens dos criminosos.

A polícia conseguiu localizar a vítima por meio do rastreamento do celular e da placa do veículo dos criminosos. A presença de testemunhas que informaram à polícia e a comunicação com o marido da vítima, que possuía a localização do telefone, foram cruciais para o desfecho.

Especialistas em segurança recomendam atenção a veículos suspeitos nos estacionamentos e o compartilhamento da localização com familiares para auxiliar em situações de perigo. A sensação de segurança em estacionamentos pode levar à desatenção, com criminosos muitas vezes mirando esses locais.

