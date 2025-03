Mulher morre após ingerir soda cáustica; marido é suspeito Vítima foi encontrada agonizando em casa; caso é investigado como feminicídio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 15h59 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h59 ) twitter

Mulher é encontrada morta após ser forçada pelo marido a ingerir soda cáustica

Cassiane, de 46 anos, morreu após supostamente ser forçada pelo marido, Rodrigo, a ingerir soda cáustica em Guaianases, zona leste de São Paulo. Rodrigo enviou vídeos à família mostrando Cassiane agonizando no chão antes de desaparecer. O relacionamento deles era marcado por agressões e ameaças de morte.

No dia do incidente, Cassiane foi cobrar aluguel acompanhada por Rodrigo. Após uma discussão sobre dinheiro, ela foi encontrada em estado crítico. Testemunhas relataram gritos de socorro antes da chegada da polícia. Quando os agentes chegaram, Cassiane negou problemas, mas logo após Rodrigo foi visto saindo com uma garrafa.

Cassiane foi levada ao hospital, mas não resistiu. A polícia encontrou uma garrafa rotulada como soda cáustica na casa do casal. Rodrigo permanece foragido e a família busca justiça pela morte de Cassiane, que deixou três filhos. O caso continua sob investigação.

