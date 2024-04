Mulher morre esfaqueada após cobrar pensão alimentícia

Alto contraste

Patrícia recebe visita inesperada em casa e acaba morta após ser atacada pela namorada do ex-marido Patrícia recebe visita inesperada em casa e acaba morta após ser atacada pela namorada do ex-marido (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de Patrícia Cristina do Nascimento, de 46 anos, morta com uma facada na porta de sua casa e na frente do filho de 10 anos, após cobrar a pensão atrasada, em Curitiba, no Paraná.

Câmeras de segurança flagraram um casal, acompanhado de uma adolescente, indo em direção à residência da vítima. Segundo relatos, as pessoas eram o ex-marido, a atual namorada dele, e a filha de 14 anos da mulher.

Patrícia foi surpreendida com a visita inesperada e atacada com uma faca. O golpe atingiu seu peito e ela morreu na hora. Segundo a polícia, a autora do golpe teria sido a companheira do ex.

Uma testemunha, que não quis se identificar, disse que tudo aconteceu muito rápido. Após assistir ao suposto assassinato, o ex-marido apareceu saindo do local acompanhado apenas da enteada. De acordo com testemunhas, ele estava com a faca utilizada no crime. Ele retornou ao local cerca de 15 minutos depois, com roupas diferentes.

Segundo testemunhas, os suspeitos tentaram se misturar com a população durante o atendimento da ocorrência. No entanto, foram identificados pelas pessoas que estavam no local. Na região, todos têm medo que a mulher volte para atacar os vizinhos e que era de conhecimento de todos as constantes ameaças que Patrícia recebia.

A equipe da RECORD teve acesso a um áudio que, segundo amigos próximos da vítima, teria sido enviado pela suspeita minutos antes do crime: "Se você quer guerra, 'cola' na frente da minha casa, minha filha. Eu criei meus dois filhos sozinha, não fiquei mendigando pensão, não fiquei enchendo saco de ex nenhum e nem da mulher do meu ex".

De acordo com pessoas próximas, Patrícia não se dava bem com o casal há pelo mesmo um ano, após o ex-marido parar de pagar a pensão do filho. Segundo a família da vítima, o menino de 10 anos está traumatizado após presenciar a morte da mãe.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

