Mulher nos EUA é presa por planejar morte do marido com detento Victoria Goodwin conspirava com Grant Amato após conhecê-lo em documentário Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h14

Victoria Goodwin foi presa nos Estados Unidos sob acusação de planejar o assassinato do marido, Aaron Goodwin, apresentador de TV conhecido por programas sobre fenômenos paranormais. A trama foi descoberta quando agentes penitenciários apreenderam um celular contrabandeado na prisão contendo mensagens entre Victoria e Grant Amato, um detento condenado por assassinato.

O casal estava junto há seis anos e casou-se em 2022. Apesar de manterem uma imagem de casamento sólido nas redes sociais, Victoria iniciou um relacionamento virtual com Amato após assistir a um documentário sobre seus crimes. Ela compartilhava informações sobre Aaron com o detento, incluindo locais e horários de gravações do programa dele.

As mensagens no celular revelaram planos para pagar cerca de R$ 80 mil por uma tentativa de assassinato. Victoria negou estar conspirando para matar Aaron, alegando que suas comunicações com Amato eram devido à solidão no casamento. Após essas revelações chocantes, Aaron Goodwin solicitou o divórcio. Enquanto isso, Victoria permanece presa sob suspeita de conspiração para cometer assassinato.

