Mulher revoltada com fim do relacionamento tenta atropelar ex-marido com moto em Belém (PA) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 28/02/2025 - 14h44 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revoltada com o fim do relacionamento, uma mulher resolveu atropelar o ex-marido com uma motocicleta. Ele esperava o ônibus para o trabalho quando foi atingido. Depois, ela ainda desceu da moto e tentou agredi-lo. Os dois têm um filho juntos . A vítima está com uma nova namorada, que já recebe várias ameaças da agressora.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa