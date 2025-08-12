Músico enfrenta obstáculos para recuperar sanfona esquecida em trem
Instrumento de R$ 25 mil é crucial para sustento do artista
Um músico vive um dilema após esquecer sua sanfona, avaliada em R$ 25 mil, em um trem da linha 8 Diamante da CPTM ao desembarcar na estação Osasco. Ao perceber a ausência do instrumento, ele procurou o setor de achados e perdidos e tentou acessar as imagens das câmeras de segurança, mas foi informado de que precisaria de autorização judicial para obtê-las.
O incidente ocorreu após o músico embarcar na estação Guaianases em direção a Osasco. Ao desembarcar, ele pegou a mochila, mas deixou o instrumento no vagão. Mesmo tentando retornar rapidamente e contatando o setor responsável, a sanfona não foi encontrada na estação seguinte.
Desesperado, o músico ainda tentou localizar o instrumento por conta própria, utilizando um carro por aplicativo para retornar ao local. No entanto, sem sucesso nas buscas, ele formalizou o pedido das imagens de segurança. O instrumento é fundamental para seu trabalho, intensificando sua preocupação.
