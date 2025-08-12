Logo R7.com
Músico enfrenta obstáculos para recuperar sanfona esquecida em trem

Instrumento de R$ 25 mil é crucial para sustento do artista

  • Artista esquece sanfona de R$ 25 mil em trem da CPTM em Osasco.
  • Após perceber a falta do instrumento, ele procura o setor de achados e perdidos.
  • Para acessar imagens de câmeras de segurança, é necessário autorização judicial.
  • Sanfona é crucial para o sustento do músico, intensificando sua preocupação.

 

Um músico vive um dilema após esquecer sua sanfona, avaliada em R$ 25 mil, em um trem da linha 8 Diamante da CPTM ao desembarcar na estação Osasco. Ao perceber a ausência do instrumento, ele procurou o setor de achados e perdidos e tentou acessar as imagens das câmeras de segurança, mas foi informado de que precisaria de autorização judicial para obtê-las.

O incidente ocorreu após o músico embarcar na estação Guaianases em direção a Osasco. Ao desembarcar, ele pegou a mochila, mas deixou o instrumento no vagão. Mesmo tentando retornar rapidamente e contatando o setor responsável, a sanfona não foi encontrada na estação seguinte.

Desesperado, o músico ainda tentou localizar o instrumento por conta própria, utilizando um carro por aplicativo para retornar ao local. No entanto, sem sucesso nas buscas, ele formalizou o pedido das imagens de segurança. O instrumento é fundamental para seu trabalho, intensificando sua preocupação.

Qual foi o problema enfrentado pelo músico?

O músico esqueceu sua sanfona, avaliada em R$ 25 mil, em um trem da linha 8 Diamante da CPTM ao desembarcar na estação Osasco.


O que o músico fez ao perceber que havia esquecido a sanfona?

Ao perceber a ausência do instrumento, ele procurou o setor de achados e perdidos e tentou acessar as imagens das câmeras de segurança, mas foi informado que precisaria de autorização judicial para obtê-las.

Como o músico tentou localizar a sanfona?

Desesperado, o músico utilizou um carro por aplicativo para retornar ao local onde havia esquecido a sanfona, mas não teve sucesso nas buscas.


Por que a sanfona é importante para o músico?

A sanfona é fundamental para seu trabalho, o que intensifica sua preocupação após o incidente.

