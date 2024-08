‘Não conheço mais o Christian Cueva’, afirma ex-mulher de jogador após violência doméstica O meio-campista peruano que atuou pelo São Paulo e Santos agrediu a mulher mesmo após a separação do casal Balanço Geral|Do R7 21/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h11 ) ‌



Após treze anos de casados, o relacionamento chegou ao fim depois de traição do jogador Reprodução/RECORD

O Balanço Geral apurou com detalhes a história de Pâmela Lopez, ex-esposa do jogador de futebol Christian Cueva. A mulher foi até a mídia peruana para acusar o meio-campista de agressão, apresentando vídeos e fotos que comprovam a denúncia.

O casal ficou junto por treze anos e tiveram três filhos, mas em 2024 optaram pela separação após Pâmela notar que Cueva estava trocando mensagens com uma bailarina. O jogador que virou ídolo da seleção peruana e chegou a disputar uma Copa do Mundo admitiu que a traição foi o maior erro da sua vida. Porém, após o episódio, a mulher divulgou vídeos e fotos de agressões do meio-campista em diferentes datas, incluindo ataques feitos após a separação.

As imagens mostraram que o atleta, em duas oportunidades, agrediu a mulher com puxões de cabelo e pontapés. Em uma das gravações, um de seus vizinhos interfere, retirando o jogador do local e prestando assistência. “Hoje em dia, não conheço mais o Christian Cueva. Eu o desconheço totalmente”, disse a vítima em entrevista.

A acusação refletiu na carreira do meio-campista. O clube peruano Cienciano rescindiu seu contrato antes mesmo de ele entrar em campo. Cueva se pronunciou, alegando problemas mentais e que sua agressão, mesmo que inaceitável, foi uma forma de se defender. “A violência é indesculpável e minha conduta também. Mesmo que não tenha sido espontânea, mas em resposta a outra agressão”, comentou o jogador, pedindo que o deixem seguir sua carreira, divulgando um laudo de depressão crônica.

‌



As polêmicas do jogador começaram ainda no Brasil. Em 2019, Cueva se envolveu em uma briga com um torcedor do Santos em uma casa noturna.

Mesmo separada, Pâmela segue apavorada: “Eu tenho medo que ele possa fazer alguma represália contra mim”, concluiu a vítima.

‌



Cueva segue sendo investigado pelo Ministério Público do Peru.

Veja a matéria na íntegra:

