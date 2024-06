‘Não durmo e não como’, desabafa mãe de jovem que sumiu após ir a bar famoso

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Jovem desaparece após sair para encontrar amigo em bar da zona leste de SP;

Fernanda saiu de casa sem o cartão do transporte público;

A mãe da jovem acredita que amigo misterioso pode ser peça-chave;

Amigos e familiares se uniram para compartilhar fotos de Fernanda na internet.

Jovem desaparece após sair para encontrar amigo em bar da zona leste de SP (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe com detalhes o desaparecimento de Fernanda Cristina dos Santos, de 29 anos, na zona leste de São Paulo. A jovem saiu de casa para ir a um bar famoso na região e desde então não foi mais vista e nem atendeu as inúmeras ligações da mãe.

Após enviar mensagens indicando sua localização no bar e depois informar que estava indo embora, Fernanda desapareceu sem deixar rastros.

A mãe da jovem, Inês, muito abalada, lamenta o desaparecimento misterioso da filha: “Estou sofrendo demais, há muitos dias. Passa muita coisa na cabeça da gente”.

Fernanda andava triste por conta de problemas financeiros que ela e a mãe estavam passando. “Ela pediu para sair para ir em um barzinho, eu não queria, mas ela insistiu que queria se divertir um pouquinho”.

Publicidade

Antes de sair de casa, Fernanda pediu R$ 30 para a mãe. Segundo Inês, a filha estava empolgada com a saída, e chegou a mostrar foto de um amigo chamado Bruno, com quem iria se encontrar antes de ir para o bar.

Mais tarde, no dia do desaparecimento, Fernanda enviou um vídeo de visualização única para a mãe, de um dos shows que estava acompanhando, e ainda escreveu o nome do cantor. Mas ao que tudo indica, aquele cantor não estava no bar naquele dia.

Publicidade

Após essa mensagem, Fernanda avisou a mãe que estava indo embora, e esse foi o último contato que Inês teve com a filha. A mãe da jovem ligou diversas vezes para o celular de Fernanda, mas não obteve nenhuma resposta. “Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se alguém a pegou, se está de refém”.

Três dias depois, sem ter notícias da filha, Inês procurou a Polícia Civil e registrou o boletim de desaparecimento. Assim que saiu da delegacia, viu duas ligações perdidas da rede social de Fernanda. Inês tentou retornar as ligações, mas não foi atendida.

Publicidade

Amigos, parentes e conhecidos postaram em todas as redes sociais sobre o desaparecimento da jovem. Até o momento, Inês não localizou Bruno. A mãe da jovem acredita que ele pode ser uma peça-chave para descobrir o paradeiro da filha.

“Eu não durmo e não como. Eu não sei o que ela está passando, não sei se ela está comendo, se ela está sendo maltratada, eu não sei aonde ela pode estar”, lamenta Inês.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.