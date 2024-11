‘Não me lembro de um caso tão grave’, declara juiz sobre mãe que mantinha a própria filha dentro de gaveta A história digna de filme, aconteceu em um condado da Inglaterra e chocou as autoridades; entenda o caso Balanço Geral|Do R7 28/11/2024 - 19h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 19h50 ) twitter

Durante três anos, esse foi único lugar em que a criança esteve Reprodução/RECORD

O Balançou Geral acompanhou um caso que chocou a Inglaterra e o mundo. Uma mulher manteve a própria filha escondida dentro de uma gaveta debaixo da cama durante os primeiros três anos de vida da criança. A menina ficava somente com um cobertor que servia como um colchão.

Quem descobriu tudo foi o novo namorado da mulher que, após ouvir um choro vindo do quarto, se deparou com a bebê naquela situação desumana, e já acionou a polícia.

O caso impressionou os policiais que chegaram na casa, que fica no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra. A menina estava há poucos meses de completar 3 anos quando a história veio à tona para as autoridades.

Ainda de acordo com relatos, ela aparentava ter 10 meses, e não quase 3 anos; estava desnutrida, desidratada, tinha machucados na pele, cabelos quebradiços e não sabia falar e andar. Além disso, a criança nunca havia visto até mesmo a luz do sol.

Mãe de outros três filhos, a mulher os levava para a escola de manhã, e depois voltava para trocar a fralda e alimentar a caçula; onde a única fonte de alimento era um leite batido com cereal que era dado à criança por meio de uma seringa. Fora isso, ela passava muito tempo sozinha e sem comida.

Segundo a genitora, o motivo para manter a filha escondida, era de que ela havia tido um relacionamento abusivo com o pai da criança e, por isso, optou por esconder a gravidez. Desse modo, a menor foi escondida de todos, e também nunca foi registrada desde que nasceu.

As revelações tenebrosas deixaram todos os presentes no tribunal assustados com os detalhes. “Não me lembro de um caso tão grave nos últimos seis anos”, declarou o juiz.

A menor foi encaminhada para uma instituição, e a mãe, presa. A frieza da mulher foi um fator que impressionou o júri, que após um ano da descoberta, decidiu pela condenação da mãe, cuja pena é de 7 anos e 6 meses de prisão. O nome de ambas permanecem mantidos em sigilo pela justiça.

Veja a reportagem:

