'Nojento e constrangedor', revela aluno após sofrer importunação sexual Professor enviou um próprio vídeo de nudez explícita em grupo de mensagens com menores de idade Balanço Geral|Do R7 06/08/2024 - 17h04 (Atualizado em 06/08/2024 - 17h04 )



RESUMINDO A NOTÍCIA Alunos entraram no grupo de mensagens de um professor em uma escola em São José do Rio Preto (SP);

O professor era conhecido por alguns comportamentos impróprios;

Ele mandou um vídeo de seis minutos contendo nudez explícita para menores de idade;

As investigações estão em sigilo.

Professor da Escola Estadual Jamil Khauan é investigado por importunação sexual contra menores Reprodução/RECORD

O Balanço Geral apurou com detalhes a acusação de importunação sexual na Escola Estadual Jamil Khauan, em São José do Rio Preto (SP). Em um grupo de mensagens de alunos com professores, um educador enviou um vídeo de nudez, com duração de seis minutos, de maneira explícita.

A primeira reação dos alunos veio no grupo, com os jovens, de 16 e 17 anos, pedindo respeito. “Ele mandou o vídeo do nada, e quando eu olhei aquilo, foi algo nojento e constrangedor”, disse um estudante.

Os alunos se indignaram e, com a ajuda dos pais, procuraram a polícia. Uma das jovens evidenciou o fato de os comportamentos não serem comuns para um professor, reforçando não acreditar que tenha havido algum engano no envio. “Ele chegava em sala de aula e falava coisas desnecessárias do corpo dele, tinha vídeos pelados e deixava a gente vendo”, completou.

Ainda refletindo, ela citou que não foi a primeira vez que aconteceu algo grave na escola. “Fui uma vítima desse outro professor, ele dava nota para as meninas vendo o corpo delas. Falava para elas darem uma ‘giradinha’ na frente dele e a média era conforme o corpo delas”, concluiu.

Por conta da gravidade do caso, a psicopedagoga Mara Lúcia Madureira não acredita haver alguma chance de o professor continuar dando aula para essa turma. “Dependendo do contexto de como este vídeo foi enviado para o grupo de alunos, é um ato para exoneração. Ainda mais caso tenha sido proposital”, refletiu a profissional.

Confira a matéria completa na íntegra:

