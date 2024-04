'Nunca teve brutalidade aqui', afirma testemunha sobre homem morto em discussão por rede de pesca

Balanço Geral |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Um desentendimento em Santa Catarina acabou pior que o esperado e o Balanço Geral mostrou todos os detalhes da briga que acabou na morte de um pescador.

A vítima identificada como Alexandre, de 32 anos, se preparou para mais um dia de pescaria na região onde mora e, ao sair de casa, mal sabia que seria a última vez. Ao chegar na água, se deparou com uma grande rede e resolveu removê-la, o que desagradou dois homens.

O circuito de segurança local gravou o momento em que uma rua de pouco movimento virou cena de crime. Nas imagens, Alexandre aparece carregando o equipamento e, logo em seguida, um dos donos aparece e começa um confronto que leva a uma luta corporal.

Ao mesmo tempo, outro homem surge por trás da vítima com uma faca na mão. A arma branca foi rapidamente utilizada e Alexandre acabou não resistindo ao ser atingido com dois golpes fatais.

Publicidade

Segundo moradores da região, que preferiram não se identificar, o conflito começou antes mesmo da vítima chegar no local onde morreu e chocou a todos. "Aqui é uma população que não tem violência, nunca teve brutalidade na cidade", garantiu a testemunha.

Segundo o relatório policial, os suspeitos não teriam gostado que Alexandre retirou a rede de pesca do local em que estava. O que acabou em briga e na consequente morte do homem.

Publicidade

Um, dos suspeitos, o que deferiu os golpes, já foi localizado e apreendido. Já o segundo envolvido deverá responder por omissão de socorro.

A ocorrência chamou atenção dos moradores locais que, de acordo com a mesma testemunha, nunca haviam presenciado algo do tipo. "Até as crianças viram uma brutalidade dessas", disparou.

Publicidade

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe atualizações de casos como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

" gallery_id="660b0d17416eb98f80000323" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/balanco-geral/nunca-teve-brutalidade-aqui-afirma-testemunha-sobre-homem-morto-em-discussao-por-rede-de-pesca-02042024"]