"Nunca vou me vender para alguém como você", diz delegado após tentativa de suborno

Suspeito oferece R$ 20 mil de suborno a policiais Suspeito oferece R$ 20 mil de suborno a policiais (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geralacompanhou o caso de Michel, homem preso por tráfico de drogas, no Rio de Janeiro. Durante o depoimento, o suspeito tentou subornar os policiais em troca da própria liberdade. Ele chegou a oferecer R$ 20 mil, dizendo que conseguiria pedir o dinheiro emprestado da própria família.

"Combinado não sai caro. Se você fala: temos oito aqui, quero R$ 10 mil para cada. Eu tenho a capacidade para gente resolver da melhor forma", garantiu o criminoso. Sem constrangimento, o rapaz detido prometeu até pedir dinheiro à avó e dobrou o valor da quantia.

No entanto, os planos de liberdade acabaram mal. "Você está me oferecendo dinheiro para não efetuar uma prisão flagrante de tráfico de drogas. Aqui é polícia de verdade. Não tem R$ 10 mil, não tem R$ 20 mil, R$ 50 mil, R$ 500 mil, nem R$ 1 milhão", afirmou Allan Duarte, delegado. O policial, além de recusar, informou ao traficante que ele também passará a responder por corrupção ativa.

O criminoso foi preso quando ia fazer uma entrega a um cliente. Na casa dele, os policiais apreenderam mais de 50 cigarros eletrônicos, drogas e uma grande quantidade de dinheiro, tanto em real, quanto em dólar e em pesos uruguaios. O carro dele também foi apreendido.

A tentativa de suborno aconteceu no plantão da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis que vinha realizando as investigações. Há a suspeita de que o esquema tenha várias ligações internacionais. A estratégia do traficante era fazer de tudo para manter o negócio criminoso longe da Justiça.

Michel já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e violência doméstica. Com as novas acusações, pode ser condenado a mais de 20 anos de prisão. "Dinheiro eu não quero, eu vivo do meu salário e estou muito satisfeito com ele, com a minha profissão. Eu nunca vou me vender para alguém como você", enfatizou o delegado.

Assista ao vídeo completo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

