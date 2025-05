Onça-pintada viaja mais de 1.600 km pelo Brasil em três meses Gaspar percorreu do Mato Grosso até Goiás, passando por Tocantins Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h40 ) twitter

Pesquisadores descobriram que Gaspar, uma onça-pintada de oito anos pesando 94 kg, viajou mais de 1.600 km em três meses através do Brasil. Equipado com uma coleira de monitoramento por GPS, Gaspar partiu do Mato Grosso, passou pelo Tocantins e chegou a Goiás.

O deslocamento linear surpreendeu os pesquisadores, pois é incomum para a espécie. Acredita-se que a presença de outro macho tenha forçado Gaspar a procurar um novo território. Durante sua jornada, ele atravessou rios e florestas, mantendo-se próximo a áreas de mata fechada e preservação ambiental.

Gaspar recebeu seu nome em homenagem a um fazendeiro conhecido na região de São Félix do Araguaia, onde foi capturado inicialmente. Pesquisadores usam dados de GPS para entender melhor o comportamento das onças em propriedades privadas, destacando a importância da preservação ambiental.

Recentemente, incidentes envolvendo onças atacando humanos chamaram atenção para os riscos crescentes devido à redução dos territórios naturais das onças pela expansão humana. O monitoramento contínuo de Gaspar visa garantir sua segurança e contribuir para a preservação da espécie.

