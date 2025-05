Mulher é perseguida e abusada quando chegava em casa em Barueri (SP)

Uma atendente que voltava do trabalho foi perseguida e abusada por um homem em uma rua próxima à sua casa, em Barueri, na Grande São Paulo. A mulher de 31 anos só foi socorrida depois de conseguir lutar e se desvencilhar do abusador. Tudo ocorreu em uma viela sem câmeras de segurança. Depois de ser levada a um pronto-socorro, ela foi encaminhada a uma delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência por estupro. O criminoso ainda não foi preso.



