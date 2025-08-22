Operação policial apreende arsenal no interior paulista
Mais de 200 armas apreendidas em Paulínia, Atibaia e Americana
Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo com as polícias Civil, Federal e o Exército resultou na apreensão de mais de 200 armas de fogo, munições e equipamentos diversos nas cidades de Paulínia, Atibaia e Americana.
O alvo principal era a rede de fornecimento de armas ligada ao filho do empresário Eduardo Bazana, preso anteriormente por fornecer armas ao Comando Vermelho. O filho continuava as atividades ilícitas no Rio de Janeiro. Durante a operação, um clube de tiro da família foi revistado e revelaram-se armas em situação irregular. Além disso, foi descoberto um bunker contendo mais armamentos.
