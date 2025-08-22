Operação policial apreende arsenal no interior paulista Mais de 200 armas apreendidas em Paulínia, Atibaia e Americana Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 200 armas são apreendidas em operação policial no interior de São Paulo

Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo com as polícias Civil, Federal e o Exército resultou na apreensão de mais de 200 armas de fogo, munições e equipamentos diversos nas cidades de Paulínia, Atibaia e Americana.

O alvo principal era a rede de fornecimento de armas ligada ao filho do empresário Eduardo Bazana, preso anteriormente por fornecer armas ao Comando Vermelho. O filho continuava as atividades ilícitas no Rio de Janeiro. Durante a operação, um clube de tiro da família foi revistado e revelaram-se armas em situação irregular. Além disso, foi descoberto um bunker contendo mais armamentos.

Assista ao vídeo - Mais de 200 armas são apreendidas em operação policial no interior de São Paulo

Veja também

‌



Dupla sertaneja explicou que a mulher que gritou com a menina não faz parte da equipe deles

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Henrique e Juliano esclarecem expulsão de criança de 10 anos do palco durante show Casal de cadeirantes cruza o Brasil em carro adaptado e sonha em chegar ao Alasca Balançou Você: Morre juiz que emocionava com lições de humanidade no tribunal Xerife do Consumidor: Mulher tem complicações com prótese dentária e clínica não se responsabiliza Mais de 200 armas são apreendidas em operação policial no interior de São Paulo Procurada pelo FBI, mulher é presa na Índia após desaparecimento do filho de 6 anos nos EUA Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos Homem que matou gari mentia no currículo e dizia ter estudado em Harvard e na USP Polícia investiga dois suspeitos pela morte de jovem em Mogi das Cruzes (SP) Mãe instala câmera escondida e flagra companheiro abusando da enteada de 10 anos Motociclista faz manobra ilegal e atropela jovem em faixa de pedestres em Guarulhos (SP) SP: polícia suspeita que criminosos que mataram jovem em roubo tenham cometido outros assaltos Esposa de cantor Diego, da dupla com Henrique, é suspeita de lavar dinheiro para o PCC Dentro da notícia: Patrola desce rua desgovernada e atinge pedestre Carretas colidem na Marginal Tietê e cabine fica destruída em São Paulo Brasileiro que lutava como voluntário na guerra da Ucrânia foge com medo da morte Polícia descobre esquema de produção de larga escala de bebidas falsificadas em São Paulo Polícia recebe falso alerta de atirador em universidade nos Estados Unidos Meryl Streep revela qual ator tem o melhor beijo e diz que se apaixonou em cena Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!