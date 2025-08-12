Logo R7.com
Balanço Geral

Operação Shalom desmantela quadrilha ligada ao PCC em SP

Ação policial visa prender membros de grupo criminoso que invadia condomínios

Balanço Geral

  • A Operação Shalom da Polícia Civil de São Paulo desmantela quadrilha ligada ao PCC.
  • Grupo criminoso assaltava condomínios de luxo utilizando carros de luxo com placas clonadas.
  • Até agora, 16 suspeitos foram detidos em várias cidades, incluindo São Paulo e Diadema.
  • A operação visa cumprir 51 mandados de busca e 17 de prisão temporária.

 

A Polícia Civil de São Paulo lançou a operação Shalom para desmantelar uma quadrilha associada ao PCC, responsável por assaltos em condomínios de luxo na capital paulista e cidades vizinhas. Até agora, 16 suspeitos foram detidos em municípios como São Paulo e Diadema.

O grupo criminoso utilizava carros de luxo com placas clonadas para acessar os condomínios, empregando técnicas sofisticadas como a desativação de sistemas de segurança para realizar os roubos. Em um incidente em Higienópolis, os assaltantes mantiveram moradores reféns por horas antes de roubar itens valiosos.

A operação busca cumprir 51 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Entre os presos está Cleodson Leandro da Silva, já detido anteriormente, suspeito de distribuir armas para o grupo. A polícia também apreendeu celulares e outros objetos que podem ajudar nas investigações.

Qual é o objetivo da operação Shalom realizada pela Polícia Civil de São Paulo?

O objetivo da operação Shalom é desmantelar uma quadrilha associada ao PCC, que é responsável por assaltos em condomínios de luxo na capital paulista e cidades vizinhas.


Quantos suspeitos foram detidos até agora na operação e em quais locais?

Até agora, 16 suspeitos foram detidos em municípios como São Paulo e Diadema.

Como o grupo criminoso acessava os condomínios de luxo?

O grupo utilizava carros de luxo com placas clonadas e empregava técnicas sofisticadas, como a desativação de sistemas de segurança, para realizar os roubos.


Quais mandados a operação Shalom busca cumprir e quem está entre os presos?

A operação busca cumprir 51 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Entre os presos está Cleodson Leandro da Silva, que já havia sido detido anteriormente e é suspeito de distribuir armas para o grupo.

