Operação Shalom desmantela quadrilha ligada ao PCC em SP

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Operação Shalom da Polícia Civil de São Paulo desmantela quadrilha ligada ao PCC.

Grupo criminoso assaltava condomínios de luxo utilizando carros de luxo com placas clonadas.

Até agora, 16 suspeitos foram detidos em várias cidades, incluindo São Paulo e Diadema.

A operação visa cumprir 51 mandados de busca e 17 de prisão temporária.

A Polícia Civil de São Paulo lançou a operação Shalom para desmantelar uma quadrilha associada ao PCC, responsável por assaltos em condomínios de luxo na capital paulista e cidades vizinhas. Até agora, 16 suspeitos foram detidos em municípios como São Paulo e Diadema.

O grupo criminoso utilizava carros de luxo com placas clonadas para acessar os condomínios, empregando técnicas sofisticadas como a desativação de sistemas de segurança para realizar os roubos. Em um incidente em Higienópolis, os assaltantes mantiveram moradores reféns por horas antes de roubar itens valiosos.

A operação busca cumprir 51 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Entre os presos está Cleodson Leandro da Silva, já detido anteriormente, suspeito de distribuir armas para o grupo. A polícia também apreendeu celulares e outros objetos que podem ajudar nas investigações.

Qual é o objetivo da operação Shalom realizada pela Polícia Civil de São Paulo?

O objetivo da operação Shalom é desmantelar uma quadrilha associada ao PCC, que é responsável por assaltos em condomínios de luxo na capital paulista e cidades vizinhas.

Quantos suspeitos foram detidos até agora na operação e em quais locais?

Até agora, 16 suspeitos foram detidos em municípios como São Paulo e Diadema.

Como o grupo criminoso acessava os condomínios de luxo?

O grupo utilizava carros de luxo com placas clonadas e empregava técnicas sofisticadas, como a desativação de sistemas de segurança, para realizar os roubos.

Quais mandados a operação Shalom busca cumprir e quem está entre os presos?

A operação busca cumprir 51 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Entre os presos está Cleodson Leandro da Silva, que já havia sido detido anteriormente e é suspeito de distribuir armas para o grupo.

