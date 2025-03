Oscar bloqueia comentários na publicação da vitória de Mikey Madison contra Fernanda Torres Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h04 ) twitter

O Brasil levou um prêmio inédito no Oscar, mas os brasileiros não aceitaram a derrota da Fernanda Torres na categoria de melhor atriz. Os fãs da artista invadiram as redes sociais da premiação. Um internauta publicou: "Votação comprada". Depois de elogiar o engajamento dos brasileiros antes da cerimônia, o Oscar decidiu bloquear os comentários na publicação de melhor atriz. Fernanda Torres não se deixou abalar e comemorou a vitória inédita do Brasil na categoria de melhor filme internacional.

