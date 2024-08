Pablo Marçal diz, em sabatina da RECORD, que pretende zerar filas de exames e cirurgias Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo encerrou, nesta sexta (23), o ciclo de sabatinas realizado pela emissora no Balanço Geral Balanço Geral|Do R7 23/08/2024 - 21h55 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pablo Marçal (PRTB) encerrou o ciclo de sabatinas realizado pela RECORD Edu Moraes/RECORD

Pablo Marçal (PRTB) encerrou, nesta sexta-feira (23), o ciclo de sabatinas realizado pela RECORD no Balanço Geral, que contou com participação de José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo), Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB).

Entrevistado por Reinaldo Gottino, Marçal destacou que seu primeiro ato caso seja eleito é ouvir os mais necessitados e zerar as filas de exames e cirurgias. O candidato também prometeu que irá aumentar o horário de atendimento da Prefeitura para a população.

O candidato afirmou que resolver gargalos da saúde é uma das prioridades do seu governo se for eleito. “Vamos zerar todas as filas de exame e cirurgias em 18 semanas. Vamos investir tudo para salvar esse povo que depende disso”, afirmou. Para isso, prometeu comprar a ociosidade dos hospitais públicos, fazer convênio com outras prefeituras, unificar prontuários e digitalizar.

O mercado de trabalho foi outro ponto de destaque da entrevista. “Vou te ensinar a prosperar. Você vai ver a maior geração de empregos dessa cidade. Vamos abrir mais de 2 milhões de empregos. Isso vai ser determinante para ter emprego nas periferias, para a gente diminuir esse trânsito maluco de 7 milhões de carros que ficam trafegando e poluindo essa cidade o tempo inteiro”, afirmou.

‌



O negócio próprio é um tema que, para Marçal, deve estar nas escolas. “Vamos revolucionar a educação ensinando a “empresarização” para o seu filho desde o Ensino Básico”, prometeu.

“O Plano chama-se VEM, de Virtualização, ‘Empresarização’ e Mudança de Mentalidade. Como vai funcionar essa Mudança de Mentalidade? Na escola, seu filho vai ter identidade esportiva. Vamos investir para nossa escola pública de São Paulo virar uma escola olímpica. Vai acontecer nas empresas. Somos 2,2 milhões de CNPJ, todo CNPJ da cidade vai ser subsidiado. Não vai ter ônus para o empregador. Vai ter a Prefeitura fazendo um braço de ensino dentro de cada empresa. Vamos treinar todos os funcionários para eles entenderem inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, tecnologias e profissões do futuro”.

‌



Marçal explicou seu projeto mais polêmico, o teleférico: “É o transporte mais seguro do mundo. Custa cinco vezes menos que escavar e fazer metrô. É um transporte ecológico, silencioso e traz uma paz para sua alma. Eu vou instalar só nas comunidades. Quero que isso aí vire um polo turístico, gastronômico, hoteleiro, de empreendedorismo e colocar centros olímpicos”. E definiu que o primeiro será instalado na Vila União.

Ciclo de Sabatinas

A RECORD iniciou no dia 13 de agosto um de seus mais tradicionais eventos que compõem a cobertura do período eleitoral: as sabatinas com candidatos à Prefeitura de São Paulo.

‌



A emissora exibiu o ciclo de entrevistas, conduzido pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral SP. Cada entrevista teve duração de 30 minutos.

Depois do candidato José Luiz Datena (PSDB), que abriu as sabatinas em 15 de agosto, foi a vez de Tabata Amaral (PSB) participar do programa. Na sexta-feira (16), Marina Helena (Novo) apresentou suas propostas para a cidade.

Na terça-feira (20), Guilherme Boulos (PSOL) foi o entrevistado do dia. Ricardo Nunes (MDB) compareceu na quinta-feira (22), e Pablo Marçal (PRTB) finalizou a rodada de sabatinas na sexta-feira (23).

Confira o cronograma das sabatinas realizadas durante o Balanço Geral SP:

Dia 13/08, terça-feira, José Luiz Datena (PSDB)

Dia 15/08, quinta-feira, Tabata Amaral (PSB)

Dia 16/08, sexta-feira, Marina Helena (Novo)

Dia 20/08, terça-feira, Guilherme Boulos (PSOL)

Dia 22/08, quinta-feira, Ricardo Nunes (MDB)

Dia 23/08, sexta-feira, Pablo Marçal (PRTB)

As sabatinas também são exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal oficial da RECORD no YouTube.

Confira a integra no R7.com: entrevista com Pablo Marçal. A sabatina também está disponível no PlayPlus.

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5