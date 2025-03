Padrasto de Maicol confirma ao Balanço Geral que as ferramentas encontradas são dele Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h00 ) twitter

Mauro Aparecido de Castro, padrasto de Maicol, o único suspeito preso até agora no caso Vitória, confirmou em entrevista exclusiva ao Balanço Geral que as ferramentas encontradas próximo ao local onde foi deixado o corpo de Vitória são dele. Mauro disse que sentia falta da pá e da enxada havia cerca de uma semana, mesmo período em que o corpo da jovem foi encontrado. Ele conhece Maicol há mais de 20 anos e é casado com a mãe dele há nove, mas nunca chegou a morar com o enteado. Segundo Mauro, Maicol devia esclarecer logo à polícia quem estava com as ferramentas e para que foram usadas, para ‘acabar logo com isso’.

