Padrasto de Maicol confirma posse de ferramentas ligadas ao caso Vitória Mauro Aparecido de Castro falou sobre as ferramentas encontradas perto do corpo de Vitória Regina Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 15h44 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h44 )

Padrasto de Maicol confirma ao Balanço Geral que as ferramentas encontradas são dele

Mauro Aparecido de Castro, padrasto de Maicol dos Santos, confirmou que as ferramentas encontradas próximas ao local onde o corpo de Vitória Regina foi descoberto pertencem a ele. A jovem, de 17 anos, foi vítima de um crime que chocou o país. Mauro revelou que sentiu falta da pá e da enxada cerca de uma semana antes do corpo ser encontrado.

Maicol, principal suspeito no caso, conhece Mauro há mais de 20 anos. Mauro vive com a mãe de Maicol, Edneide, há nove anos, mas nunca morou com o enteado. O local onde Maicol residia é apontado pela polícia como o suposto cativeiro de Vitória.

Durante depoimento à polícia, Mauro confirmou a propriedade das ferramentas. Ele sugere que Maicol deveria esclarecer o envolvimento com as ferramentas para que a situação seja resolvida. A polícia encontrou indícios no local, como manchas de sangue e cabelo no veículo de Maicol, que estão sendo analisados para confirmar a ligação com a vítima. Mauro afirmou não conhecer Vitória e se mostrou preocupado com o desdobramento do caso.

Assista em vídeo - Padrasto de Maicol confirma ao Balanço Geral que as ferramentas encontradas são dele

