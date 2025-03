Pai de Vitória questiona versão de Maicol sobre assassinato da jovem Carlos Alberto Sousa acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no crime contra sua filha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h34 ) twitter

'Não acredito que ele fez tudo sozinho', diz pai de Vitória sobre participação de Maicol no crime

Carlos Alberto Sousa, pai da jovem Vitória, expressou dúvidas sobre a confissão de Maicol Salles dos Santos, que admitiu ter assassinado sua filha. Durante uma entrevista ao Balanço Geral, Carlos afirmou não acreditar que Maicol agiu sozinho e levantou a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime.

Carlos mencionou que uma testemunha relatou ter visto Maicol acompanhado de outra pessoa no carro. Ele também sugeriu que Maicol poderia estar encobrindo alguém por medo de represálias. Desde o início, Carlos desconfiava de Maicol devido a contradições em seu depoimento à polícia.

Maicol alegou à polícia que ele e Vitória tinham um relacionamento, mas Carlos rejeitou essa afirmação veementemente. Ele descreveu sua filha como obediente e alheia a confusões, refutando a versão apresentada por Maicol sobre a motivação do crime. Carlos espera que a reconstrução do crime revele mais detalhes e esclareça as contradições no depoimento de Maicol.

A polícia continua investigando o caso e analisando evidências, como a compra de uma balaclava por Maicol antes do crime. Carlos aguarda que as investigações tragam à tona toda a verdade sobre o ocorrido com sua filha.

