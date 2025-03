Pai se entrega após desaparecer com filha e alega maus-tratos da mãe Anderson Hasse e filha Bianca foram localizados após 20 dias Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h18 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h18 ) twitter

Pai que fugiu com a filha se entrega e acusa a ex-esposa de maus-tratos à criança

O desaparecimento de Bianca de Freitas Hasse, de 8 anos, e seu pai Anderson Rafael Hasse, em Blumenau, Santa Catarina, teve um desfecho inesperado. Após 20 dias desaparecidos, Anderson se apresentou à polícia no Rio de Janeiro. Ele justificou seu ato afirmando que buscava proteger a filha de supostos maus-tratos cometidos pela mãe, Mariane Cristina.

Bianca vivia em meio a uma disputa de guarda entre os pais separados. Anderson tinha direito a visitas quinzenais regulamentadas pela Justiça. No entanto, ele não retornou com a filha após um feriado prolongado, levando Mariane a acionar a polícia. Durante as investigações, descobriu-se que Anderson havia planejado o desaparecimento por meses, vendendo bens pessoais e sacando dinheiro para viabilizar a fuga.

A polícia decretou sua prisão temporária devido ao descumprimento do acordo judicial de visitas. Com Anderson sob custódia, as investigações continuam para apurar as alegações de maus-tratos e alienação parental feitas por ambos os pais.

