Passaia posta foto do filho com a camisa do Corinthians, e torcedores reagem: 'Aí sim' Apresentador do Balanço Geral relembrou a festa temática de Bruninho nas redes sociais; confira Balanço Geral|Do R7 22/05/2025 - 14h35 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h40 )

Passaia e sua família comemoram o aniversário de dois anos de seu filho Bruno Reprodução/Instagram

Bruninho, filho do apresentador do Balanço Geral, Elandro Passaia, mexeu com o coração do torcedor corinthiano. Isso porque o jornalista relembrou nas redes sociais a festa temática de dois anos do pequeno, na qual ele deu um show de fofura ao aparecer vestido como um jogador do Timão.

Uma torcedora do Corinthians não se conteve: “Que corinthiano mais lindo”, e também teve quem elogiou: ”Aí sim Passaia. Parabéns pela família e pelo time”.

E não parou por aí: “Que festa linda! O Bruno é simplesmente encantador”, escreveu um dos seguidores.

Enquanto um torcedor do Vasco brincou: “Que festa Linda! Se fosse do Vascão ia ser melhor ainda”, muitos seguidores puxaram o bordão: “Vai Corinthians”.

Confira a publicação:

Sob o comando de Eleandro Passaia, o Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h, na RECORD.