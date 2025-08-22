Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Patrola desgovernada atinge pedestre em rua tranquila

Máquina de 25 toneladas perde controle em via calma

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Dentro da notícia: Patrola desce rua desgovernada e atinge pedestre
Dentro da notícia: Patrola desce rua desgovernada e atinge pedestre

Uma patrola de 25 toneladas perdeu o freio e desceu uma rua desgovernada, atingindo um pedestre. O local estava tranquilo no momento do acidente, e a máquina só parou ao colidir com um muro.

A patrola é usada para nivelar superfícies e estava sem freio quando ocorreu o incidente. As imagens mostram o equipamento em alta velocidade enquanto pessoas próximas corriam para se proteger.

Assista ao vídeo - Dentro da notícia: Patrola desce rua desgovernada e atinge pedestre

Veja também


Dupla sertaneja explicou que a mulher que gritou com a menina não faz parte da equipe deles

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.