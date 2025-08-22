Patrola desgovernada atinge pedestre em rua tranquila
Máquina de 25 toneladas perde controle em via calma
Uma patrola de 25 toneladas perdeu o freio e desceu uma rua desgovernada, atingindo um pedestre. O local estava tranquilo no momento do acidente, e a máquina só parou ao colidir com um muro.
A patrola é usada para nivelar superfícies e estava sem freio quando ocorreu o incidente. As imagens mostram o equipamento em alta velocidade enquanto pessoas próximas corriam para se proteger.
Assista ao vídeo - Dentro da notícia: Patrola desce rua desgovernada e atinge pedestre
