Pedreiro desaparecido em Praia Grande levanta suspeitas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O pedreiro José Augusto desapareceu em Praia Grande após entrar na casa de um amigo.

Foi visto por câmeras de segurança, mas não há registro de sua saída do local.

A família de José, especialmente sua parceira, busca informações e expressa desespero pelo desaparecimento.

A comunidade é incentivada a ajudar nas investigações e alertada sobre possíveis golpes relacionados ao caso.

O pedreiro José Augusto desapareceu na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, após ser visto por câmeras de segurança entrando na casa de um amigo. No entanto, ele não foi registrado saindo do local. O amigo relatou à polícia que José tinha ido dormir em sua casa, mas acordou no meio da noite com um barulho e viu José pulando o muro. A família questiona essa versão e busca respostas sobre o desaparecimento.

Maria Etna, mãe dos filhos de José, expressou seu desespero diante do sumiço misterioso e pediu ajuda para obter qualquer informação sobre o paradeiro dele. Ela destacou o sofrimento contínuo da família sem notícias sobre José.

Outro caso envolve Henrique, também desaparecido em São Paulo. A comunidade é incentivada a fornecer informações que possam ajudar nas investigações enquanto a família é alertada sobre possíveis golpes relacionados ao caso.

