Perícia analisa DNA de Maicol em Franco da Rocha (SP) Amostras comparadas com ferramentas ligadas ao crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h46 )

Perícia analisa DNA de Maicol para comparar com ferramentas encontradas perto do corpo de Vitória

Na última quarta-feira (12), Maicol, principal suspeito no caso de Vitória Regina, foi levado ao IML em Franco da Rocha (SP) para coleta de amostras biológicas. As amostras incluem saliva, sangue e raspagens de pele e unhas, e serão comparadas com materiais encontrados em ferramentas próximas ao corpo da vítima.

As ferramentas foram reconhecidas por familiares de Maicol como pertencentes ao padrasto dele. A análise busca confirmar a presença do suspeito na cena do crime. Ele permanece detido provisoriamente na delegacia de Cajamar (SP) enquanto aguarda os resultados dos laudos periciais.

Existe a possibilidade de uma segunda prisão relacionada ao caso nas próximas horas. Além disso, a investigação considera contradições no depoimento de Maicol e pesquisas feitas em seu celular. A morte recente de Edna, conhecida do suspeito e encontrada morta dias após o crime, também está sob investigação pelas autoridades.

