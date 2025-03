Perícia analisa partes internas de carro de vizinho de investigado no Caso Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/03/2025 - 14h35 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h00 ) twitter

O carro do vizinho de um dos investigados no Caso Vitória está sendo periciado. No veículo, foram encontrados três fios de cabelo, que serão analisados. Um cachorro do GOE irá até o local para tentar encontrar uma marca de sangue dentro do carro.

