Perícia digital pode ajudar a esclarecer assassinato da jovem Vitória

A polícia intensifica as investigações sobre a morte da Vitória utilizando tecnologia israelense de ponta para análise de dados de celulares apreendidos. Dez aparelhos foram coletados e passarão por uma perícia avançada, que inclui a criação de cópias digitais exatas para preservar as informações. Além de obter registros telefônicos via quebra de sigilo, os peritos conseguem recuperar mensagens e fotos apagadas, o que pode ser crucial para identificar os suspeitos e motivação do crime. Essa análise detalhada poderá oferecer respostas importantes sobre o caso.

