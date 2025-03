Perícia digital revela indícios contra suspeito no caso Vitória Fotos recuperadas apontam possível perseguição à vítima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 17h55 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h55 ) twitter

Caso Vitória: fotos encontradas no celular de Maicol indicam que ele pode ser um ‘stalker’

A investigação da Polícia Civil sobre o assassinato de Vitória Regina em Cajamar (SP) conta com a análise pericial do celular de Maicol dos Santos, suspeito pelo crime. A perícia recuperou fotos que ele havia apagado, incluindo imagens da adolescente e de outras jovens com características semelhantes.

O processo de perícia digital envolve a extração de dados de dispositivos móveis, mesmo que as informações tenham sido apagadas. Técnicas avançadas permitem acessar mensagens, fotos e outras evidências que podem ser cruciais para a investigação. No caso de Maicol, a polícia encontrou registros de interações com Vitória através das redes sociais, sugerindo que ele a monitorava.

A análise dos dados do celular é um procedimento detalhado, começando pela criação de uma cópia digital exata do dispositivo. Isso assegura que as informações sejam preservadas sem alterações, permitindo sua utilização legal em processos judiciais. A perícia também busca identificar se houve planejamento do crime, reconstruindo possíveis linhas do tempo dos eventos.

A tecnologia forense tem sido uma ferramenta essencial para os investigadores, oferecendo pistas significativas que podem esclarecer detalhes do caso e ajudar a determinar a motivação e autoria do crime.

