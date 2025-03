Perícia encontra manchas de sangue no carro do investigado preso no caso Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 16h24 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h01 ) twitter

A perícia encontrou manchas de sangue no carro Corolla de cor prata de Maicol Antônio Santos, investigado preso temporariamente por inconsistências no depoimento. No mesmo veículo, periciado logo após a polícia encontrar o corpo de Vitória Regina, de 17 anos, foram encontrados fios de cabelos femininos no porta-malas, que estão sob análise da perícia. As manchas de sangue também seguem em análises laboratoriais para determinar se elas têm a ver com o crime ou não.

