Perícia vai determinar última pessoa a manusear ferramentas encontradas ao lado do corpo de Vitória

Uma perícia vai determinar qual foi a última pessoa a manusear uma pá e uma enxada encontradas perto do corpo da jovem Vitória Regina de Sousa, em uma área de mata na cidade de Cajamar. Já se sabe que as ferramentas pertenciam ao padrasto de Maicol Antonio Sales Santos, único suspeito preso pelo envolvimento no assassinato da adolescente até o momento.

Na quarta-feira (12), Maicol foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para coleta de material genético que pode ajudar nas investigações do caso. Como nenhuma pessoa é obrigada a produzir provas contra si, a ida ao IML foi voluntária. O DNA dele será comparado ao encontrado na pá e na enxada.

