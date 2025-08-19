Pescador encontra carro no Mississippi e revela mistério de décadas Veículo submerso pertencia a Roy Benn, desaparecido desde 1967 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 16h05 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um pescador encontrou um carro submerso no rio Mississippi, em Minnesota.

O veículo é um buíque Electra 63 e pertencia a Roy Benn, desaparecido desde 1967.

O desaparecimento de Benn ocorreu após ele sair de um clube com uma quantia de dinheiro.

Restos humanos foram encontrados no carro e estão sob análise para confirmar a identidade.

Durante uma pescaria no rio Mississippi, em Minnesota, um pescador descobriu um carro submerso que pode resolver um mistério de décadas. Usando um sonar para monitorar cardumes e a temperatura da água, o pescador encontrou uma formação incomum que revelou ser um carro desaparecido há muito tempo.

O veículo pertencia a Roy Benn, que sumiu em 1967 após sair de um clube com uma quantia significativa de dinheiro. Benn foi declarado morto em 1975 por falta de provas suficientes para continuar as investigações. Após a descoberta do carro, a polícia local foi acionada e retirou o veículo do fundo do rio com boias e uma balsa.

Restos humanos foram encontrados dentro do carro e estão sendo analisados para confirmar se pertencem a Roy Benn. A descoberta pode finalmente trazer respostas sobre seu desaparecimento misterioso.

‌



