Pescador encontra carro no Mississippi e revela mistério de décadas
Veículo submerso pertencia a Roy Benn, desaparecido desde 1967
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Durante uma pescaria no rio Mississippi, em Minnesota, um pescador descobriu um carro submerso que pode resolver um mistério de décadas. Usando um sonar para monitorar cardumes e a temperatura da água, o pescador encontrou uma formação incomum que revelou ser um carro desaparecido há muito tempo.
O veículo pertencia a Roy Benn, que sumiu em 1967 após sair de um clube com uma quantia significativa de dinheiro. Benn foi declarado morto em 1975 por falta de provas suficientes para continuar as investigações. Após a descoberta do carro, a polícia local foi acionada e retirou o veículo do fundo do rio com boias e uma balsa.
Restos humanos foram encontrados dentro do carro e estão sendo analisados para confirmar se pertencem a Roy Benn. A descoberta pode finalmente trazer respostas sobre seu desaparecimento misterioso.
