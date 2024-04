"Pior cena que já vi", diz enfermeira que ajudou amigas violentadas por funcionários do hotel

Alto contraste

Após o abuso, as jovens receberam atendimento médico e constataram agressão física Após o abuso, as jovens receberam atendimento médico e constataram agressão física (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral mostrou a história de duas amigas que planejaram uma viagem internacional, saindo em um cruzeiro dos Estados Unidos em direção a Bahamas. No último dia de viagem, elas queriam aproveitar ao máximo.

As vítimas pararam em uma ilha e desceram do navio para curtir a praia. As duas amigas fecharam um pacote promovido pelo próprio cruzeiro, pagaram cerca de R$ 250 e embarcaram em um ônibus com uma turma grande.

Porém, em determinado momento, ficaram sozinhas e pararam em um bar. Um funcionário as ofereceu uma bebida. Elas aceitaram e, logo nos primeiros goles, começaram a se sentir mal. Perceberam que algo estava errado porque não conseguiam andar direito.

Ambas foram dopadas e estupradas. Elas acordaram no banheiro, no dia seguinte, e saíram em busca de ajuda. Uma enfermeira, que também estava no cruzeiro, passou por perto e as ajudou.

As jovens ficaram muito machucadas. "Em meus 20 anos de prática, foi a pior cena que já vi", contou a enfermeira.

Dois funcionários do resort foram presos no local, após serem identificados pelas vítimas. O estabelecimento apresentou uma nota informando que demitiram os suspeitos, mas lançou dúvidas sobre o relato das mulheres, dizendo que conflitam com que os vídeos de segurança mostram.

A enfermeira que as ajudou garantiu que houve violência sexual. De volta ao navio, as jovens receberam atendimento médico e foi constatada agressão física. O exame toxicológico mostrou uma pequena quantidade de álcool no sangue, mas positivaram para várias drogas, inclusive cocaína.

A polícia liberou os suspeitos, mas segue investigando o caso.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

