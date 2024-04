Balanço Geral |Do R7

Piratas do Pix: entenda como agem criminosos no litoral paulista Vítima nadou até um manguezal para se salvar de sequestro

Alto contraste

A+

A-

Idoso é sequestrado e levado para uma região de mar no litoral paulista Idoso é sequestrado e levado para uma região de mar no litoral paulista (Reprodução/RECORD)

Vítima dos "Piratas do Pix", um homem, de 75 anos, foi sequestrado e colocado em um barco por criminosos, que queriam roubar o dinheiro da sua conta bancária.

Os ladrões levaram o idoso para o mar, e o obrigaram a realizar transferências de valores altos. O Balanço Geral trouxe mais informações sobre a ação dos criminosos, que chamou atenção até dos policiais.

Bandidos abordaram o idoso na beira da praia, o obrigaram a entrar no barco, e foram para uma região de mar, ameaçar o homem para fazer transferências bancárias. A vítima, no entanto, não tem aplicativos de banco, e não enviou nenhum valor aos ladrões.

Por não conseguirem roubar dinheiro do idoso, os criminosos acabaram agredindo o homem, e o deixaram dentro de um barco, enquanto foram até a casa da vítima para cometer um assalto. No local, fizeram a esposa do rapaz de refém, e a obrigaram entregar bens valiosos.

Continua após a publicidade

Após levarem os pertences do casal, a mulher ainda foi colocada no porta-malas do carro dos criminosos. Neste momento, vizinhos das vítimas acionaram a polícia, que iniciou uma perseguição, libertou a idosa, mas não pegou os bandidos.

Quando o homem percebeu que os bandidos não voltariam ao barco, nadou até uma área de manguezal para se salvar.

Continua após a publicidade

A polícia já identificou e prendeu um dos criminosos envolvidos, e continua a investigação para encontrar os outros bandidos envolvidos neste tipo de golpe.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

VEJA TAMBÉM: Família de enfermeira assassinada se revolta e parte para cima de suspeito

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O segurança da CPTM, Carlos, foi detido pela polícia após ser apontado como o principal suspeito de matar a ex-esposa, Patrícia, em Barueri (SP). De acordo com a investigação, o homem não aceitava o fim do casamento e planejou todo o crime. O Cidade Alerta apurou todos os detalhes sobre o caso, que gerou revolta na família da vítima; entenda a seguir